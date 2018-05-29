Китайцам понравились российские «Кортежи»

Несмотря на то, что в самой Поднебесной давно выпускают роскошные автомобили, китайцы проявили интерес к российским новинкам класса люкс из проекта «Кортеж». Разработчики уверены, что новые модели марки Aurus смогут себя окупить.