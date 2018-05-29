Ещё
Китайцам понравились российские «Кортежи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китайцам понравились российские «Кортежи» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Несмотря на то, что в самой Поднебесной давно выпускают роскошные автомобили, китайцы проявили интерес к российским новинкам класса люкс из проекта «Кортеж». Разработчики уверены, что новые модели марки Aurus смогут себя окупить.
Вести.Ru: последние новости
Стало известно, какие машины самые беспроблемные Культовый суперкар Dodve Viper могут возродить, но с другим мотором В России начались продажи новой версии УАЗ "Патриот"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин в России стал еще дороже822
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра133
Полиция голыми руками ловила автоледи5
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Почему 92-й противопоказан современным моторам11
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение