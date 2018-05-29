Китайцы заинтересовались автомобилями Aurus

Седан, внедорожник и минивэн Aurus могут окупить себя довольно скоро. Автомобилями уже заинтересовались иностранные бизнесмены, в частности, китайские.

Об этом РИА Новости сообщил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, руководитель «Центра компьютерного инжиниринга» Алексей Боровков, который участвовал в разработке проекта «Кортеж».

"Уже больше года назад был сформирован достаточно большой список интересантов. Это десятки бизнесменов — и российских, и иностранных. Очень высокий интерес проявляет Китай. Обещано, что «Кортеж» выйдет в мелкое серийное производство в начале следующего года", — заявил он.

В открытой продаже машины проекта «Кортеж» — лимузин, седан и минивэн — должны появиться в первом квартале 2019 года под брендом Aurus. Стоимость машин класса люкс будет начинаться от шести-семи миллионов рублей.