Мультимедийки «Яндекс. Авто» установят в Renault, Nissan и Chery

Nissan и Компания «Яндекс» договорилась об использовании мультимедийной платформы «Яндекс. Авто» на моделях Renault Chery . В частности, речь идет о кроссоверах Kaptur, Qashqai и X-Trail, а также Тiggo 5. Об этом было объявлено на конференции Yet another Conference.

«Яндекс. Авто» войдет в список оснащения Cherry Tiggo 5 в комплектации Connected MT — она доступна для заказа. Летом платформу начнут устанавливать на «Ниссаны», а позднее ее получит Renault Kaptur лимитированной серии.

«АвтоВАЗом». На сегодняшний день мультимедийная платформа «Яндекс. Авто» уже интегрирована в 30 тысяч автомобилей. Она используются в седанах Toyota Camry и кроссоверах RAV4. Помимо этого, подписано соглашение о сотрудничестве с Ford «КАМАЗ» , группой Jaguar Land Rover

Платформа «Яндекс. Авто» была представлена в сентябре 2017 года. С ее помощью можно получить доступ сразу к несокльким онлайн-сервисам компании: навигатору, музыке, погоде. В зависимости от марки машины набор приложений и доступных сервисов может отличаться.