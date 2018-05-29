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Мультимедийки «Яндекс. Авто» установят в Renault, Nissan и Chery
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Мультимедийки «Яндекс. Авто» установят в Renault, Nissan и Chery 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания «Яндекс» договорилась об использовании мультимедийной платформы «Яндекс. Авто» на моделях Renault, Nissan и Chery. В частности, речь идет о кроссоверах Kaptur, Qashqai и X-Trail, а также Тiggo 5. Об этом было объявлено на конференции Yet another Conference.
«Яндекс. Авто» войдет в список оснащения Cherry Tiggo 5 в комплектации Connected MT — она доступна для заказа. Летом платформу начнут устанавливать на «Ниссаны», а позднее ее получит Renault Kaptur лимитированной серии.
На сегодняшний день мультимедийная платформа «Яндекс. Авто» уже интегрирована в 30 тысяч автомобилей. Она используются в седанах Toyota Camry и кроссоверах RAV4. Помимо этого, подписано соглашение о сотрудничестве с Ford, «КАМАЗ», группой Jaguar Land Rover и «АвтоВАЗом».
Платформа «Яндекс. Авто» была представлена в сентябре 2017 года. С ее помощью можно получить доступ сразу к несокльким онлайн-сервисам компании: навигатору, музыке, погоде. В зависимости от марки машины набор приложений и доступных сервисов может отличаться.
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