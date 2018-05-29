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Audi показала новое изображение купеобразного Q8
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Audi показала новое изображение купеобразного Q8 

Motor.ru 37 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Audi опубликовала очередной эскиз нового купеобразного кроссовера Q8. На изображении можно рассмотреть дизайн передней части модели. Публичный дебют новинки состоится 5 июня на мероприятии Audi China Brand Summit Shenzhen в Шанхае.
Стилистически кроссовер Audi Q8 повторяет прототип Q8 Sport, дебютировавший на женевском автосалоне весной прошлого года. У машин схожая форма бамперов и воздухозаборников, головной оптики, а также решетки радиатора. Однако у последней различается рисунок: на официальных эскизах это вертикальные и горизонтальные планки, у концепт-кара Q8 Sport — соты.
По уже имеющимся данным, в основе Audi Q8 будет лежать модульная платформа MLB: она же использовалась при постройке Benley Bentayga, Lamborghini Urus и Audi Q7. Кроссовер получит постоянный полный привод quattro и восьмидиапазонный «автомат».
В моторную линейку войдут бензиновые и дизельные двигатели V6, дизельная «восьмерка» от SQ7 и гибридная установка на базе трехлитровой «турбошестерки». Позднее ожидается появление топовой модификации с 4.0 V8 от Lamborghini Urus.
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