Audi показала новое изображение купеобразного Q8

Компания Audi опубликовала очередной эскиз нового купеобразного кроссовера Q8. На изображении можно рассмотреть дизайн передней части модели. Публичный дебют новинки состоится 5 июня на мероприятии Audi China Brand Summit Shenzhen в Шанхае.

Стилистически кроссовер Audi Q8 повторяет прототип Q8 Sport, дебютировавший на женевском автосалоне весной прошлого года. У машин схожая форма бамперов и воздухозаборников, головной оптики, а также решетки радиатора. Однако у последней различается рисунок: на официальных эскизах это вертикальные и горизонтальные планки, у концепт-кара Q8 Sport — соты.

По уже имеющимся данным, в основе Audi Q8 будет лежать модульная платформа MLB: она же использовалась при постройке Benley Bentayga, Lamborghini Urus Audi Q7 . Кроссовер получит постоянный полный привод quattro и восьмидиапазонный «автомат».

В моторную линейку войдут бензиновые и дизельные двигатели V6, дизельная «восьмерка» от SQ7 и гибридная установка на базе трехлитровой «турбошестерки». Позднее ожидается появление топовой модификации с 4.0 V8 от Lamborghini Urus.