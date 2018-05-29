Кроссовер Audi Q8: новое изображение

Недавно Audi анонсировала премьеру нового купеобразного кроссовера Q8 и сообщила, что выпустит серию из пяти видеороликов (уже было опубликовано три), посвященных новинке, которая официально дебютирует 5 июня в Шанхае. Теперь же Audi показала очередное изображение, демонстрирующее дизайн новой модели.

На новом эскизе показана передняя часть машины, которая, судя по изображению, будет похожа на концепт Q8 sport, представленный на прошлогоднем автосалоне в Женеве. Так, у серийной модели — схожие фары головного света и воздухозаборники. Радиаторная решетка, правда, несколько отличается у таковой у прототипа: у последнего рисунок решетки представляет собой соты, а у серийной версии — горизонтальные и вертикальные планки.

Несколько недель назад Audi опубликовала тизер, демонстрирующий заднюю часть кроссовера. На изображении, в частности, можно было заметить дизайн соединенных между собой задних фонарей, а также раздвоенные патрубки выхлопной системы.