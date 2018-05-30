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Новый кроссовер Audi получит «виртуальные» зеркала заднего вида
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Новый кроссовер Audi получит «виртуальные» зеркала заднего вида 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Компания Audi готовится к запуску в серийное производство первого электрического кроссовера E-Tron, который будет конкурировать с аналогами от Tesla и Jaguar. Интересной особенностью новинки станут видеокамеры вместо зеркал заднего вида.
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