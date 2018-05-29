Ещё
Российский эксперт назвал ТОП‐5 автомобилей для отдыха на природе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский эксперт назвал ТОП‐5 автомобилей для отдыха на природе 

360tv.ru 2 часа назад
Журналист и автоэксперт «Русского радио» Алексей Шарапов составил ТОП‐5 автомобилей, оптимальных для загородного отдыха. Об этом сообщило ИА Nation News.
Новый «Патриот» в экспедиционной версии отлично подойдет для шашлыков на бездорожье. Одно плохо: лишних розеток для холодильников нет, так что если ехать совсем далеко, мясо может испортиться. Но зато там вас точно никто не побеспокоит
Алексей Шарапов.
Для того чтобы организовать поездку на природу, не обязательно покупать практичный автомобиль. Достаточно взять его напрокат, например Smart Brabus международного концерна Daimler AG, который замыкает ТОП-5. Любителям вечеринок на природе прекрасно подойдет Mini Clubman немецкой компании BMW AG. «Машина недешевая, но очень приятная в управлении и очень грамотно обустроена внутри — там можно организовать охладительный отсек для продуктов и много чего еще», — заявил эксперт.
По мнению Алексея Шарапова, Mazda CX-5 почетно занимает третье место. Японский кроссовер достаточно вместительный и удобный, а его экономичный расход топлива не сильно отразится на вашем бюджете. Тем, кто не просто мечтает выбраться на природу, но и забыть о существовании цивилизации, идеально подойдет УАЗ «Патриот».
Лидирующее место в ТОП-5 занимает Merсedes Gelandewagen. Если вы боитесь, что по дороге испортится мясо, а охлаждать пиво и шампанское в реке совсем не хочется, тогда полноразмерный внедорожник— оптимальный вариант для отдыха. Чего не отнять у педантичных немцев, так это чувства практичности и комфорта.
В мае автомобили Land Rover подорожали от 31 тысячи до 200 тысяч рублей. Повышение цен затронуло практически все модели автомобилей 2018 года, за исключением среднеразмерного внедорожника Land Rover Velar и гибридной версии Range Rover PHEV.
360tv.ru: последние новости
Опубликован рейтинг самых беспроблемных машин Первый тизер нового Ford Mustang Shelby GT500 появился в Сети Компания Citroen представила новый внедорожник C5 Aircross для европейского авторынка
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал5
Бензин в России стал еще дороже979
Россиянам запретят владеть грузовиками2
Полиция голыми руками ловила автоледи5
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра133
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение