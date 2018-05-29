Российский эксперт назвал ТОП‐5 автомобилей для отдыха на природе

Новый «Патриот» в экспедиционной версии отлично подойдет для шашлыков на бездорожье. Одно плохо: лишних розеток для холодильников нет, так что если ехать совсем далеко, мясо может испортиться. Но зато там вас точно никто не побеспокоит

Алексей Шарапов.

Для того чтобы организовать поездку на природу, не обязательно покупать практичный автомобиль. Достаточно взять его напрокат, например Smart Brabus международного концерна Daimler AG, который замыкает ТОП-5. Любителям вечеринок на природе прекрасно подойдет Mini Clubman немецкой компании BMW AG. «Машина недешевая, но очень приятная в управлении и очень грамотно обустроена внутри — там можно организовать охладительный отсек для продуктов и много чего еще», — заявил эксперт.

По мнению Алексея Шарапова, Mazda CX-5 почетно занимает третье место. Японский кроссовер достаточно вместительный и удобный, а его экономичный расход топлива не сильно отразится на вашем бюджете. Тем, кто не просто мечтает выбраться на природу, но и забыть о существовании цивилизации, идеально подойдет УАЗ «Патриот».

Лидирующее место в ТОП-5 занимает Merсedes Gelandewagen. Если вы боитесь, что по дороге испортится мясо, а охлаждать пиво и шампанское в реке совсем не хочется, тогда полноразмерный внедорожник— оптимальный вариант для отдыха. Чего не отнять у педантичных немцев, так это чувства практичности и комфорта.