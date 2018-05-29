Очередной прототип Mercedes CLA был замечен фотошпионами

Mercedes CLA поколения 2019 года фоторепортеры увидели на немецких улицах.

Машина практически полностью облачена в камуфляж, поэтому достоверных сведений пока маловато. Сперва показалось, что Mercedes просто уменьшил на четверть в размерах свой новый CLS.

Через камуфляж просматриваются фары, которые визуально меньше, чем у прототипа, который заметили несколько месяцев назад на дорогах Швеции. Также есть предположение о том, что передняя часть CLA будет напоминать 2018 Mercedes A-Class в форме хэтчбека.

Сзади автомобиль также имеет сходство с представителем CLS. Это достаточно неплохо смотрится для стильного седана.

Под капотом у машины будет двигатель объемом в 2 литра и мощностью 400 лошадиных сил. Ездить будет GLA на платформе MFA2, которая позволила достичь значительных технологических улучшений.

Точно неизвестно, когда следует ожидать появление CLA в серии. Вполне возможно, что дебют в США состоится в 2019 или 2020 году.