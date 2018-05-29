Новый Lamborghini Urus cтанет пейс-каром Super Trofeo

Роскошный Lamborghini Urus только что был назван официальным пейс-каром гоночной серии Super Trofeo Europe.

Чемпионат стартовал в начале этого года, причем два из шести раундов уже завершились. Оставшиеся этапы соревнований пройдут в Мисано в следующем месяце, в Спа-Франкоршаме в июле, в Нюрбургринге в сентябре и в Валлелунге в ноябре.

Итальянская компания Lamborghini опубликовала серию фотографий нового внедорожника на своей странице в Facebook, который по большей части напоминает дорожную модель. По сути, единственным видимым изменением является пересмотренный экстерьер. При этом под капотом располагается 4,0-литровый двухтурбинный двигатель V8, обеспечивающий 641 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента. На самом деле, автомобиль имеет больше мощности, нежели гоночной модели Huracan Super Trofeo.

Lamborghini Urus — не единственное интересное дополнение к серии Super Trofeo. В начале сезона дебютировал впечатляющий Huracan Super Trofeo Evo.