Ещё
Новый Lamborghini Urus cтанет пейс-каром Super Trofeo
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Lamborghini Urus cтанет пейс-каром Super Trofeo 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Роскошный Lamborghini Urus только что был назван официальным пейс-каром гоночной серии Super Trofeo Europe.
Чемпионат стартовал в начале этого года, причем два из шести раундов уже завершились. Оставшиеся этапы соревнований пройдут в Мисано в следующем месяце, в Спа-Франкоршаме в июле, в Нюрбургринге в сентябре и в Валлелунге в ноябре.
Итальянская компания Lamborghini опубликовала серию фотографий нового внедорожника на своей странице в Facebook, который по большей части напоминает дорожную модель. По сути, единственным видимым изменением является пересмотренный экстерьер. При этом под капотом располагается 4,0-литровый двухтурбинный двигатель V8, обеспечивающий 641 лошадиную силу и 850 Нм крутящего момента. На самом деле, автомобиль имеет больше мощности, нежели гоночной модели Huracan Super Trofeo.
Lamborghini Urus — не единственное интересное дополнение к серии Super Trofeo. В начале сезона дебютировал впечатляющий Huracan Super Trofeo Evo.
Auto.Today: последние новости
Концепция GAC удивляет фантастическим дизайном Honda намерена в 2020 году вернуть электрический Fit Электрический DS 3 Crossback готовится к Парижскому автосалону
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал6
Бензин в России стал еще дороже979
Россиянам запретят владеть грузовиками2
Полиция голыми руками ловила автоледи5
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра133
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение