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В Ижевске готовятся к производству «заряженного» седана «Лада Веста Спорт»
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В Ижевске готовятся к производству «заряженного» седана «Лада Веста Спорт» 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Через несколько месяцев АвтоВАЗ планирует начать запуск «заряженного» седана "Лада Веста Спорт". В 2016 году машина в статусе концепт-кара была представлена на Московском автосалоне.
Серийная версия получит тот же внешний вид, что и концепт, от классической «Весты» машина будет отличаться иными бамперами, задним спойлером и колесами большего размера.
Ожидается, что гамму моторов составят двигатели 1.6 и 1.8, развивающие 140 и 149 л. с. соответственно. Возможно появление версии со 180-сильным вариантом мотора объемом 1,8 литра.
Запуск автомобилей запланирован на заводе в Ижевске, где собирают стандартные варианты «Весты».
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