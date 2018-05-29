В Ижевске готовятся к производству «заряженного» седана «Лада Веста Спорт»

Через несколько месяцев АвтоВАЗ планирует начать запуск «заряженного» седана " Лада Веста Спорт". В 2016 году машина в статусе концепт-кара была представлена на Московском автосалоне.

Серийная версия получит тот же внешний вид, что и концепт, от классической «Весты» машина будет отличаться иными бамперами, задним спойлером и колесами большего размера.

Ожидается, что гамму моторов составят двигатели 1.6 и 1.8, развивающие 140 и 149 л. с. соответственно. Возможно появление версии со 180-сильным вариантом мотора объемом 1,8 литра.

Запуск автомобилей запланирован на заводе в Ижевске, где собирают стандартные варианты «Весты».