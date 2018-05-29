В Европе открыт первый шоу-рум марки Opel

PSA Retail открывает первый шоу-рум Opel во Франции и Европе, который расположился на улице 75 Бульвар Лефебр (75 Boulevard Lefebvre), в 15-м округе Парижа. Планируется, что до конца года будет продано 150 новых автомобилей, а за полный год эта цифра составит 400 автомобилей. Шоу-рум удачно расположен на оживленной улице и в непосредственной близости от окружной дороги Порт-де-Версаль (Porte de Versailles). В настоящее время в шоу-руме представлены две модели: Opel ADAM и Opel GRANDLAND X. Площадка, на которой представлен Opel, является мультибрендовой и одновременно осуществляет продажи и послепродажное обслуживание автомобилей бренда Citroёn благодаря диверсификации бизнеса, являющейся нормальной практикой для Группы PSA.

Новый шоу-рум является частью стратегии PSA Retail в поддержку развития бренда Opel в первую очередь во Франции и уже затем в Европе. «Открытие шоу-рума Opel — отличная новость для бренда и его клиентов! Это событие является отправной точкой для полномасштабного развертывания активности Opel в Иль-де-Франс в краткосрочной перспективе», — прокомментировал Эрик Вэпьер (Eric Wepierre), президент Opel Франция. До конца года Группа PSA намерена открыть два новых шоу-рума Opel в Буа-Коломб (Bois-Colombes) и Бонди (Bondy), что укрепит присутствие бренда во Франции. В настоящее время коммерческие подразделения PSA рассматривают возможность создания новых центров продаж бренда Opel в других странах, в том числе и в тех, где уже существуют дилерские центры PSA. Положительное решение будет приниматься только в том случае если предложение бренда Opel в рамках уже используемой бизнес-модели позволит увеличить оборот и объёмы продаж. Отметим, что в январе и апреле 2018 года Британское подразделение PSA Retail — Robins & Day — приобрело бренды Now Vauxhall и Go Vauxhall, что уже позволяет начать работу на базе десяти центров бренда Vauxhall в Лондоне.

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