В России гиперкару Porsche 918 требуется замена рычага передней и задней подвески

Росстандарт сообщил об отзыве в России одного гиперкара Porsche 918 — это автомобиль, реализованный в 2015 году, у которого возможно образование коррозии на крепёжных болтах продольного и поперечного рычагов подвески, что может привести к их разрушению и, соответственно, нарушения ходовых качеств автомобиля при эксплуатации в экстремальных условиях, например, на гоночных трассах.

Представители изготовителя ООО «Порше Руссланд» сообщат владельцу гиперкара Porsche 918 о необходимости ремонта письмом или по телефону. Одновременно владелец может самостоятельно сопоставить VIN-код автомобиля с VIN-кодом в приложении, и связаться с ближайшим дилерским центром. На гиперкаре бесплатно заменят рычаг передней и задней подвески на компоненты из модифицированного материала.