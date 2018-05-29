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Концепция GAC удивляет фантастическим дизайном
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Концепция GAC удивляет фантастическим дизайном 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В мире, где нет правил и ограничений современные автомобили могли бы выглядеть совсем по-другому. Взять, например, концептуальную модель марки GAC, представленную Дакаем Цзяном. Она, как и все традиционные транспортные средства имеет четыре колеса, однако в отличии от существующих машин обладает невероятным экстерьером, воплощающим совершенно иной подход.
Начиная с передней части, концепция показывает непривычные фары, а тонкую полосу светодиодов, излучающих ярко белый свет. Далее располагается передний бампер, на котором отсутствует решетка радиатора. В общем, автомобиль выглядит как некий безумец, сочетающий в себе множество смелых линий, которые образуют необычную конструкцию кузова. Сзади транспортное средство получает аналогичные фары и совершенно нетипичную реализацию, которая исключает использование заднего стекла. Также предстоящая новинка от GAC дополняется уникальными колесными дисками. Что касается ветрового стекла — оно тоже отличается от традиционного варианта и открывает для потребителей целую площадку. Отмечается, автомобиль действительно имеет достаточно странный дизайн, способный произвести впечатление.
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