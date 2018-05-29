Названия моделей проекта «Кортеж» станут товарными знаками

Названия моделей люксовых отечественных автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», станут товарными знаками. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным источника, документы на регистрацию товарных знаков уже поданы в Роспатент . Согласно документам, ФГУП «Центральный ордена Трудового Красного знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт „НАМИ“ подал документы на регистрацию товарного знака моделей автомобиля „Кортеж“: Komendant, Senat, Senat Limousine и Arsenal

Напомним, впервые „живые“ автомобили проекта „Кортеж“ были показаны на церемонии инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина 7 мая текущего года. Мелкосерийное производство люксовых машин стартует ближе к концу года, а приобрести их обычные граждане смогут не ранее следующего года. Названия моделей позаимствованы у кремлёвских башен: лимузин и седан получат имя „Сенат“, минивэн — „Арсенал“, а кроссовер — „Комендант“.