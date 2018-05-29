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Названия моделей проекта «Кортеж» станут товарными знаками
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Названия моделей проекта «Кортеж» станут товарными знаками 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Названия моделей люксовых отечественных автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», станут товарными знаками. Об этом сообщает агентство «Москва».
По данным источника, документы на регистрацию товарных знаков уже поданы в Роспатент. Согласно документам, ФГУП «Центральный ордена Трудового Красного знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт „НАМИ“ подал документы на регистрацию товарного знака моделей автомобиля „Кортеж“: Komendant, Senat, Senat Limousine и Arsenal.
Напомним, впервые „живые“ автомобили проекта „Кортеж“ были показаны на церемонии инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина 7 мая текущего года. Мелкосерийное производство люксовых машин стартует ближе к концу года, а приобрести их обычные граждане смогут не ранее следующего года. Названия моделей позаимствованы у кремлёвских башен: лимузин и седан получат имя „Сенат“, минивэн — „Арсенал“, а кроссовер — „Комендант“.
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