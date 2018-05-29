Ещё
General Motors отзовет 112000 недавно выпущенных Chevrolet Cruze
Далее:
Читайте также:
Ещё

General Motors отзовет 112000 недавно выпущенных Chevrolet Cruze 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автоконцерн General Motors готовится к проведению отзывной кампании по автомодели Chevrolet Cruze 2016-18 г.в., с бензиновым силовым агрегатом. Выяснилось, что указанная автомодель может просто вспыхнуть.
Основной причиной заводской недоработки называют проблему, возникающую в случае заднего удара в корпус авто. С высокой вероятностью происходит повреждение клапана топливного бака с последующей утечкой горючего и воспламенения последнего.
Схожие проблемы могут возникнуть и у другой соплатформенной автомодели Opel Astra K.
General Motors пока что не озвучивали конкретных дат касательно старта сервисной компании.
Однако уже всем фирменным автосалонам разосланы инструкции по доработке автомодели. Всего будет отозвано 112000 единиц.
К слову сказать, у обсуждаемой автомодели Chevrolet Cruze это будет уже не первая такая кампания. В 2012 году было отозвано 475000 экземпляров из-за неполадок в моторном щиту.
Car.ru: последние новости
Почему для современных моторов противопоказан 92-ой бензин Публикации обновлённого универсала Kalina Granta появились в интернете Обнародован очередной рейтинг надежных автомобилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал5
Бензин в России стал еще дороже979
Россиянам запретят владеть грузовиками2
Полиция голыми руками ловила автоледи5
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра133
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение