General Motors отзовет 112000 недавно выпущенных Chevrolet Cruze

Автоконцерн General Motors готовится к проведению отзывной кампании по автомодели Chevrolet Cruze 2016-18 г.в., с бензиновым силовым агрегатом. Выяснилось, что указанная автомодель может просто вспыхнуть.

Основной причиной заводской недоработки называют проблему, возникающую в случае заднего удара в корпус авто. С высокой вероятностью происходит повреждение клапана топливного бака с последующей утечкой горючего и воспламенения последнего.

Схожие проблемы могут возникнуть и у другой соплатформенной автомодели Opel Astra K.

General Motors пока что не озвучивали конкретных дат касательно старта сервисной компании.

Однако уже всем фирменным автосалонам разосланы инструкции по доработке автомодели. Всего будет отозвано 112000 единиц.

К слову сказать, у обсуждаемой автомодели Chevrolet Cruze это будет уже не первая такая кампания. В 2012 году было отозвано 475000 экземпляров из-за неполадок в моторном щиту.