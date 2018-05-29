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Элитный минивэн «Кортеж»: живое фото с московских улиц
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Элитный минивэн «Кортеж»: живое фото с московских улиц 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Одной из новинок проекта «Кортеж» стал минивэн сопровождения под названием Aurus Arsenal. Вслед за представительским седаном он тоже успел засветиться на обычных дорогах.
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