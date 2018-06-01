Продажи Mitsubishi в РФ в мае выросли в 2,4 раза

МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Продажи автомобилей бренда Mitsubishi в России в мае 2018 года выросли в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,561 тысячи единиц, сообщает пресс-служба ООО «ММС Рус» — дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в РФ.

"Объем реализованных автомобилей Mitsubishi в России за прошлый месяц составил 3561 единицу. Общие продажи мая в 2,4 раза выше по сравнению с маем 2017 года (1476 единиц) и на 17% выше, чем в апреле текущего года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером продаж остается модель Outlander — в мае 2018 года всего было продано 2,068 тысячи автомобилей, что в 1,9 раза превышает результаты мая прошлого года. Продажи Pajero Sport составили 581 штуку, Mitsubishi ASX — 445.

Также за прошлый месяц было реализовано 304 автомобиля Mitsubishi Eclipse Cross , всего с начала продаж — 377 единиц, новинка появилась в России в конце апреля 2018 года.