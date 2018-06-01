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Продажи Mitsubishi в РФ в мае выросли в 2,4 раза
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Продажи Mitsubishi в РФ в мае выросли в 2,4 раза 

Прайм 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Продажи автомобилей бренда Mitsubishi в России в мае 2018 года выросли в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,561 тысячи единиц, сообщает пресс-служба ООО «ММС Рус» — дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в РФ.
"Объем реализованных автомобилей Mitsubishi в России за прошлый месяц составил 3561 единицу. Общие продажи мая в 2,4 раза выше по сравнению с маем 2017 года (1476 единиц) и на 17% выше, чем в апреле текущего года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером продаж остается модель Outlander — в мае 2018 года всего было продано 2,068 тысячи автомобилей, что в 1,9 раза превышает результаты мая прошлого года. Продажи Pajero Sport составили 581 штуку, Mitsubishi ASX — 445.
Также за прошлый месяц было реализовано 304 автомобиля Mitsubishi Eclipse Cross, всего с начала продаж — 377 единиц, новинка появилась в России в конце апреля 2018 года.
"Хотелось бы отметить удачный старт нашего нового кроссовера — Eclipse Cross. Эта новинка воплощает направление, в котором и дальше будут развиваться наши продукты. На данный момент продажи этой модели опережают плановые, и для нас это означает одобрение со стороны всех участников рынка нашей глобальной продуктовой стратегии и растущий интерес к марке Mitsubishi Motors в России", — комментирует президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Наоя Накамура, слова которого приводятся в сообщении.
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