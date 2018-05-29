В России на 30 тысяч рублей подорожал Mitsubishi Outlander

По информации аналитического агенства «Автостат», опубликовавшего результаты исследования цен на новые автомобили в России, кроссовер Mitsubishi Outlander подорожал на 30 тысяч рублей, что эквивалентно росту стоимости в процентном выражении в сравнении с предыдущим прайсом в 1,6 — 2%.

Рост ценника этой модели затронул все комплектации, представленные на российском авторынке, за исключением «топовых» Instyle и Ultimate с 2,4-литровым мотором на 167 лошадиных сил.

Таким образом, стоимость Outlander с учетом повышения сейчас составляет в начальной версии от 1 миллиона 559 тысяч рублей. С полным приводом цена кроссовера составляет от 1 миллиона 723 тысяч рублей.

Согласно статистике, с начала 2018 года дилеры Mitsubishi реализовали в РФ более 7 тысяч 430 кроссоверов Outlander.