На днях был представлен Kia Niro EV

Корейские автомобилестроители показали рекордные данные по реализации концепт-проектов. В частности, концептуальная версия обсуждаемой автомодели Niro EV Concept была обнародована всего то пять месяцев назад.

В серийном исполнении особых различий с концептом не замечено. Разве что общий вид автомодели стал не столь агрессивным.

По силовой части будет предложена линейка из двух электромоторов: на 135 и 204 л.с. Силовые агрегаты комплектуются тяговыми аккумуляторными батареями на 39,2 и 64 кВт соответственно.

По пробегу известно, что для первого агрегата он составит 240 километров, для второго — 380 километров.

Пока что автопроизводитель не разглашает конкретных технических данных по автоновинке. Но по аналогии с Kona Electric, снабженной такими же моторами, разгон до отметки в 100 кмч автоновинка наберет немного больше, чем за 9,3 и 7,6 секунды, как ее более легкий коллега.