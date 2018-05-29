Ещё
На днях был представлен Kia Niro EV
Далее:
Читайте также:
Ещё

На днях был представлен Kia Niro EV 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
Корейские автомобилестроители показали рекордные данные по реализации концепт-проектов. В частности, концептуальная версия обсуждаемой автомодели Niro EV Concept была обнародована всего то пять месяцев назад.
В серийном исполнении особых различий с концептом не замечено. Разве что общий вид автомодели стал не столь агрессивным.
По силовой части будет предложена линейка из двух электромоторов: на 135 и 204 л.с. Силовые агрегаты комплектуются тяговыми аккумуляторными батареями на 39,2 и 64 кВт соответственно.
По пробегу известно, что для первого агрегата он составит 240 километров, для второго — 380 километров.
Пока что автопроизводитель не разглашает конкретных технических данных по автоновинке. Но по аналогии с Kona Electric, снабженной такими же моторами, разгон до отметки в 100 кмч автоновинка наберет немного больше, чем за 9,3 и 7,6 секунды, как ее более легкий коллега.
Официально стоимость нового Kia Niro EV не объявлялась. Однако по оценкам автоэкспертов это будет не ниже 29500 долларов (в рублях — около 1872000).
Car.ru: последние новости
Почему для современных моторов противопоказан 92-ой бензин Публикации обновлённого универсала Kalina Granta появились в интернете Обнародован очередной рейтинг надежных автомобилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал5
Бензин в России стал еще дороже979
Россиянам запретят владеть грузовиками2
Полиция голыми руками ловила автоледи5
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра133
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение