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Новый Audi A6 превосходит предшественниками по всем фронтам
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Новый Audi A6 превосходит предшественниками по всем фронтам 

Auto.Today 49 минут назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель уверен, что Audi A6 пятого поколения станет таким же успешным, как и его предшественник. Подобные ожидания вполне оправданные, поскольку автомобиль получает множество новейших технологий Audi и активные системы безопасности.
Транспортное средство, окрашенное в оттенок Mythos Black Metallic, отлично оборудовано как снаружи, так и внутри. В салоне Audi A6 есть сразу три больших дисплея. А именно 12,3-дюймовая приборная панель, 10,1-дюймовая информационно-развлекательная система и 8,6-дюймовый экран, предназначенный для системы климат-контроля и других подобных функций. Под капотом новинки 2019 модельного года располагается 3,0-литровый дизельный двигатель TDI V6, способный обеспечивать 286 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Агрегат соединен с восьмиступенчатой коробкой переда и системой полного привода, а также оснащен мягкой гибридной системой, состоящей из стартер-генератора и литий-ионного аккумулятора, что помогает значительно снизить расход топлива. Благодаря подобному оборудованию разгон 0-100 км/ч реализуется за пять с половиной секунд.
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