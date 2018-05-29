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Названы сроки презентации сверхбюджетного Honda Brio
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Названы сроки презентации сверхбюджетного Honda Brio 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Именитый японский автобренд готовит к презентации автоновинку — Honda Brio.
По силовой части машина оснащается 1,2-литровым мотором на 90 л.с. В роли трансмиссии предлагаются механическая коробка, либо вариатор.
Осуждаемая автомодель станет логичным завершением работы над концепт-версией Honda Small RS, представленной несколько месяцев назад. Ожидается, что автоновинку вероятнее всего представят в Индонезии.
Т.к. заявленная дата презентации выпадает на конец лета и совпадает с мотор-шоу, которое будет проводиться именно в этой стране.
Что касательно ориентировочной стоимости обсуждаемой автоновинки, то по мнению автоэкспертов она может составить около 550000-600000 в рублевом эквиваленте.
Подробности о техническом оснащении, а также о начале продаж, автопроизводитель пока что не называет. Не оглашаются и страны, в которые поступят первые партии автоновинки.
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