Названы сроки презентации сверхбюджетного Honda Brio

Именитый японский автобренд готовит к презентации автоновинку — Honda Brio

По силовой части машина оснащается 1,2-литровым мотором на 90 л.с. В роли трансмиссии предлагаются механическая коробка, либо вариатор.

Осуждаемая автомодель станет логичным завершением работы над концепт-версией Honda Small RS, представленной несколько месяцев назад. Ожидается, что автоновинку вероятнее всего представят в Индонезии.

Т.к. заявленная дата презентации выпадает на конец лета и совпадает с мотор-шоу, которое будет проводиться именно в этой стране.

Что касательно ориентировочной стоимости обсуждаемой автоновинки, то по мнению автоэкспертов она может составить около 550000-600000 в рублевом эквиваленте.

Подробности о техническом оснащении, а также о начале продаж, автопроизводитель пока что не называет. Не оглашаются и страны, в которые поступят первые партии автоновинки.