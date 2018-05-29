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Aurus Arsenal уже колесит по столичным дорогам
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Aurus Arsenal уже колесит по столичным дорогам 

Allroader.ru 16 минут назад
Фото: Allroader.ru
По дорогам Москвы без какой-либо камуфляжной защиты уже разъезжает новый премиальный минивэн Aurus Arsenal. Легко заметить, что модель выполнена в единой стилистике с представленным ранее лимузином семейства Aurus Senat, при этом доступ в салон осуществляется через сдвижную дверь внушительных размеров.
На сегодня технические параметры автомобиля остаются во многом закрытыми, но новинка существенно крупнее таких минивэнов, как Mercedes V-Class или Volkswagen Multivan, представленных в сегменте наиболее престижных автомобилей своего класса. В частности у нее больше не только колесная база, но и величина заднего свеса.
Известно только то, что Aurus Arsenal имеет стандартную для всего семейства гибридную силовую установку, в основе которой лежит 598-сильный 4.4-литровый бензиновый двигатель V8, разработанный при поддержке мотористов Porsche. Он дополняется одним электромотором. Трансмиссия автоматическая с девятью диапазонами, передающая момент на полноприводное шасси и разработанная российскими специалистами.
Презентация минивэна, как и других моделей отечественного бренда Aurus, должна состояться в августе во время Московского автосалона 2018. Тогда же станут известны все подробности о новинке. Напомним, что в 2019 году к линейке присоединится и люксовый внедорожник Aurus Комендант. фото: Авторевю, Дром
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