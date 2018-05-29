Aurus Arsenal уже колесит по столичным дорогам

По дорогам Москвы без какой-либо камуфляжной защиты уже разъезжает новый премиальный минивэн Aurus Arsenal. Легко заметить, что модель выполнена в единой стилистике с представленным ранее лимузином семейства Aurus Senat, при этом доступ в салон осуществляется через сдвижную дверь внушительных размеров.

На сегодня технические параметры автомобиля остаются во многом закрытыми, но новинка существенно крупнее таких минивэнов, как Mercedes V-Class или Volkswagen Multivan , представленных в сегменте наиболее престижных автомобилей своего класса. В частности у нее больше не только колесная база, но и величина заднего свеса.

Известно только то, что Aurus Arsenal имеет стандартную для всего семейства гибридную силовую установку, в основе которой лежит 598-сильный 4.4-литровый бензиновый двигатель V8, разработанный при поддержке мотористов Porsche . Он дополняется одним электромотором. Трансмиссия автоматическая с девятью диапазонами, передающая момент на полноприводное шасси и разработанная российскими специалистами.