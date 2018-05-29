Разработчик автомобилей «Кортеж» оценил перспективы моделей

Автомобили проекта «Кортеж» имеют хорошие шансы на окупаемость. Профессор Санкт-Петербургского политеха, руководитель «Центра компьютерного инжиниринга» Алексей Боровков, принимавший участие в создании автомобилей, заявил в беседе с РИА Новости , что седан, внедорожник и минивэн имеют все шансы на то, чтобы окупиться.

«В первую очередь, на это имеют шансы седан, внедорожник и минивэн, но с изменением характеристик (по сравнению с президентским автомобилем — ред.) — их удешевлением, но не ухудшением», — заявил он.

Одновременно с этим Боровков рассказал, что отечественными автомобилями интересуются несколько потенциальных клиентов.

«Уже больше года назад был сформирован достаточно большой список интересантов, это десятки бизнесменов и российских, и иностранных, очень высокий интерес проявляет Китай. Обещано, что «Кортеж» выйдет в мелкое серийное производство в начале следующего года», — рассказал он.