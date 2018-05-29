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Когда у автослесаря золотые руки: ремонт «семерки» BMW после тяжелой аварии
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Когда у автослесаря золотые руки: ремонт «семерки» BMW после тяжелой аварии 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Что за видео может скрываться под таким заголовком?
Конечно, только очередной ролик от российского мастера с золотыми руками Артура Туссика, который сделал для поднятия репутации России за рубежом больше, чем с десяток дипломатов.
В этот раз клиентом Туссика стал владелец BMW 7-й серии, которая, очевидно, побывала в тяжелой аварии, да еще и, возможно, переворачивалась на бок. На всю работу у мастера ушло около 10 дней, которые уложились в 10 минут насыщенного видео. У авто заменили двери и ряд других элементов, а остальной кузовной ремонт был, по традиции, исполнен руками самого механика.
Правда, пользователи сети отметили, что в начале ролика BMW с черным салоном, а в конце — со светлым кремовым салоном. В чем подвох? Возможно, в конце машину уже забрали и автор снял авто той же модели для контраста.
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