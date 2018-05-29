BMW рассказывает о лимитированной версии i8 Roadster First Edition

Баварский производитель выпустил 18 специальных i8 Roadster, которые были представлены международному клубу владельцев BMW i8 в выставочном центре BMW Welt в Мюнхене.

Показанные восемнадцать автомобилей входят в число первых i8 Roadster, поставленных заказчиками, и являются часть лимитированной линейки, что будет состоять с 200 моделей First Edition. На каждой из них расположится специальная табличка, указывающая на принадлежность к ограниченному выпуску, при чем все автомобили, доставленные международному клубу BMW i8, получат обозначение «1 of 18».

«BMW i8 Roadster представляет много вещей, уникальных для BMW: эксклюзивный дизайн, продвинутые технологии и мобильность, но, в частности, эмоции и простое удовольствие от вождения», — сказал глава отдела продаж и маркетинга BMW Germany Питер ван Бинсберген.

«Этот спортивный автомобиль был построен для людей, таких как члены клуба BMW i8: абсолютные автомобильные энтузиасты, которые любят автомобили и осмеливаются бросить вызов обыденности и попробовать новые вещи. Поэтому я с большим удовольствием представляю 18 BMW i8 Roadsters в клубе BMW i8» — добавил он.

BMW i8 Roadster First Edition отличается от стандартной модели набором 20-дюймовых колесных дисков, матовой черной отделкой интерьера и специальным пакетом. Как и i8 Coupe, BMW i8 Roadster оснащен 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем с электродвигателем. Совокупная отдача силовой установки составляет 374 лошадиных сил. Разгон от 0 до 96 км/ч осуществляется за 4,4 секунды.