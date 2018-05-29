BMW расширит в Китае производство аккумуляторов для электромобилей

Шэньян, 29 мая / Синьхуа / — В понедельник в городе Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке Китая начались работы по расширению завода BMW , производящего аккумуляторы для электромобилей.

Китайско-немецкий совместный завод был введен в эксплуатацию в октябре 2017 года. После расширения, которое должно завершиться в 2020 году, он станет первой в мире базой по производству аккумуляторов BMW пятого поколения.

Немецкий автоконцерн также заявил о готовности до конца 2018 года установить в 100 с лишним китайских городах более 80 тыс. быстрых зарядных колонок для электромобилей.