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BMW расширит в Китае производство аккумуляторов для электромобилей
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BMW расширит в Китае производство аккумуляторов для электромобилей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шэньян, 29 мая /Синьхуа/ — В понедельник в городе Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке Китая начались работы по расширению завода BMW, производящего аккумуляторы для электромобилей.
Китайско-немецкий совместный завод был введен в эксплуатацию в октябре 2017 года. После расширения, которое должно завершиться в 2020 году, он станет первой в мире базой по производству аккумуляторов BMW пятого поколения.
Немецкий автоконцерн также заявил о готовности до конца 2018 года установить в 100 с лишним китайских городах более 80 тыс. быстрых зарядных колонок для электромобилей.
Совместная автомобилестроительная компания BMW Brilliance Automotive Ltd. была основана в 2003 году в Шэньяне. -0-
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