Nissan сократит производство в Северной Америке 

Москва, 29 мая — «Вести. Экономика». Компания Nissan Motor сократит производство автомобилей в Северной Америке на 20%, чтобы справиться с падающей доходностью в Соединенных Штатах, крупнейшем рынке сбыта, сообщила японская пресса. Второй крупнейший автопроизводитель Японии снизил производство в Соединенных Штатах, где агрессивный рост продаж автомобилей был связан с увеличением дисконтирования и розничных продаж крупными партиями, что подорвало прибыльность на втором по величине автомобильном рынке в мире. Сокращения уже ведутся на двух сборочных заводах в Соединенных Штатах и ∎∎трех в Мексике, сообщило агентство Nikkei, добавив, что сотрудники не будут уволены, а производственные линии не будут полностью остановлены, поскольку сокращения, как ожидается, завершатся в конце этого года. В Nissan отметили, что отчет не основан на каких-либо объявлениях компании. Производство автомобилей Nissan упало на 9,2% за год, закончившийся в марте, свидетельствуют данные компании, после периода роста продаж в 2016 году.