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«Аурус Сенат» и «Арсенал»: новые фото
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«Аурус Сенат» и «Арсенал»: новые фото 

CarClub 54 минуты назад
Фото: CarClub
В сети появляются все новые фотографии автомобилей марки «Аурус». На этой неделе снимок минивэна «Арсенал» опубликовал портал autoreview.ru, а седана «Сенат» — пользователь VINformer в соцсети Facebook.
Пока эти машины официально не представлены: ни фирменных снимков, ни технических подробностей. Предполагается, что у всех автомобилей один и тот же силовой агрегат: двигатель V8 4.4 с двойным наддувом мощностью около 600 л.с., электромотор, 9-ступенчатый автомат КАТЕ и полный привод. На днях в Москве прошла презентация бренда «Аурус», но сами машины на ней не показали.
Напомним, что {президентский лимузин «Аурус Сенат»] (http://carclub.ru/articles/pervyj_vyezd_limuzin_putina_pokazali_na_inauguratsii.html) принял участие в инаугурации главы государства. Седаны и минивэны были замечены в кортеже Владимира Путина. Однако самой массовой моделью «Ауруса» должен стать внедорожник «Комендант», который пока на дорогах не светился. По имеющимся данным, он будет готов в виде прототипа к концу этого года.
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