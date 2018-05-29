«Аурус Сенат» и «Арсенал»: новые фото

В сети появляются все новые фотографии автомобилей марки «Аурус». На этой неделе снимок минивэна «Арсенал» опубликовал портал autoreview.ru , а седана «Сенат» — пользователь VINformer в соцсети Facebook.

Пока эти машины официально не представлены: ни фирменных снимков, ни технических подробностей. Предполагается, что у всех автомобилей один и тот же силовой агрегат: двигатель V8 4.4 с двойным наддувом мощностью около 600 л.с., электромотор, 9-ступенчатый автомат КАТЕ и полный привод. На днях в Москве прошла презентация бренда «Аурус», но сами машины на ней не показали.