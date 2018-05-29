Показан интерьер серийного компактвэна от Geely

Китайский автопроизводитель должен выпустить свой очередной автомобиль уже в конце текущего года.

Версия MPV Concept была представлена ещё в прошлом году, а месяц назад китайская компания показала экстерьер будущего автомобиля. Теперь же одно из профильных изданий Поднебесной опубликовало первые фотографии салона машины.

Прототип получил весьма лаконичный дизайн. На передней панели было расположено несколько кнопок, а в центре установлен современный тачскрин для управления системой мультимедиа. А вот серийная версия MPV получила значительно больше кнопок на панели, а также виртуальную приборную доску и рулевое колесо с тремя спицами.

Если верить источнику, под капотом будет располагаться мотор на бензине с отдачей в сто семьдесят семь лошадиных сил объёмом в полтора литра. Гибридная версия автомобиля подразумевает установку того же силового агрегата, который будет работать вместе с электродвигателем. В этом случае расход топлива не должен превышать с 1.7 литра на сто километров пути. Также, ходят слухи, что новинка получит полностью электрифицированную спецификацию, однако никаких подробностей о ней пока нет.