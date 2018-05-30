Ещё
«Заряженный» Jaguar i-Pace окажется слишком мощным и быстрым
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Заряженный» Jaguar i-Pace окажется слишком мощным и быстрым 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
SVR-версия электрического кроссовера Jaguar i-Pace окажется слишком мощной для среднестатистического водителя. По словам главы департамента продуктового планирования марки Ханно Кирнера, такой автомобиль сможет разгоняться до 60 миль в час (96 километров в час) за 1,8 секунды. Об этом сообщается Autocar.
[Пять фактов, которые пора узнать про серийный электрокроссовер Jaguar I-Pace] (https://motor.ru/lab/allaboutipace.htm)
«Меня очень беспокоит, что крутящий момент и мощность будут слишком высокими для неподготовленного водителя — говорит Кирнер — Возможно, нам придется использоваться какие-либо ограничения, например, снизить отдачу силовой установки пока владелец автомобиля не пройдет соответствующее обучение».
Кирнер также подчеркнул, что компания может выбрать и другой путь: вместо «заряженной» версии кроссовера разработать его внедорожную (SVX) или роскошную (SVA) модификацию.
Обычный Jaguar I-Pace оснащается двумя электромоторами мощностью 200 сил каждый. Они питаются от блока литий-ионных аккумуляторов емкостью 90 киловатт-часов. С места до «сотни» I-Pace способен разгоняться за 4,8 секунды. Максимальная скорость кроссовера — 200 километров в час.
В сравнительных заездах по прямой Jaguar i-Pace оказался быстрее Tesla Model X в версии 75D и 100D.
Motor.ru: последние новости
Беспроблемные автомобили Новые «УАЗы» будут ржаветь в два раза медленнее Канадцы построили бронированный внедорожник с 50-сантиметровым клиренсом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал54
На дорогах России появился новый способ обмана
Утки парализовали движение в Москве2
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин11
Зачем утилизировать, когда можно отдать русским?
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение