Видео: выезд автомобилей «Кортеж» из Кремля

YouTube-блогер ЭмКи-Эм засняла момент выезда президентского кортежа из Кремля. На видео можно рассмотреть все представленные модели проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП): лимузин и седан Senat, а также минивэн Arsenal

Все машины, которые выпускаются под маркой Aurus, оснащены гибридной силовой установкой. В ее состав входит 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 600 лошадиных сил, электрический мотор-генератор, комплект аккумуляторов и девятидиапазонный «автомат» производства российской компании КАТЕ.

Название бренда образовано от двух слов: Aurum («золото») и Russia («Россия»). Сами модели названы в честь башен московского Кремля. По предварительной информации, цена автомобилей в рознице составит около 10 миллионов рублей.