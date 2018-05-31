Платформу Яндекс. Авто показали на примере Toyota

Toyota RAV4 c установленным комплексом «Яндекс. Авто» — живой пример того, как может выглядеть Сonnected Car ближайшего будущего уже сегодня. На передней панели демонстрационного автомобиля находятся два больших сенсорных экрана. На первый выводятся сервисы, которые помогают водителю в дороге: Яндекс. Навигатор прокладывает маршруты с учётом пробок, а Яндекс. Погода подсказывает прогноз в нужной точке. На втором экране можно найти сервисы, которые не дадут заскучать в пути переднему пассажиру: это Яндекс. Музыка для выбора треков под настроение, Яндекс. Видео для просмотра фильмов и Яндекс. Браузер для удобного поиска в интернете. Управлять всеми сервисами можно при помощи голоса благодаря Алисе — голосовому помощнику от «Яндекса»

Стоит отметить, что Toyota по всему миру активно развивает направление «мобильности будущего» — от систем активной безопасности и автономного вождения до искусственного интеллекта и роботизированных систем. Для этого японцы сотрудничают с крупнейшими IT-компаниями, включая Microsoft . Совместная работа Toyota и «Яндекса» по внедрению современных «умных» сервисов в автомобили локального производства позволяет популяризировать Connected Cars — автомобили, подключенные к интернету. Это своего рода дополнительная адаптация автомобилей под требования конкретного рынка, и вполне удачная.

Напомним, сотрудничество российского представительства компании Toyota и «Яндекса» началось ещё в 2016 году, когда было заключено соглашение об интеграции пакета сервисов, включающего навигатор, браузер и другие приложения в новую мультимедийную систему модели Toyota Camry Exclusive, разработанной специально для российского рынка.

В июле 2016 Toyota Camry Exclusive с интегрированным Яндекс. Навигатором поступила в продажу, а второй моделью, получившей фирменный набор приложений, стал кроссовер Toyota RAV4 в аналогичной комплектации, производство которого стартовало на заводе в Санкт-Петербурге в августе 2016 года. В сентябре 2017 года «Яндекс» вышел на рынок уже с новым интерфейсом Яндекс. Авто, который представляет собой не отдельные приложения, как раньше, а целый комплекс сервисов — от навигационной системы до стриминга музыки и прогноза погоды, с единым графическим интерфейсом и функцией голосового управления.

На сегодняшний день основным продавцом автомобилей с интегрированными сервисами «Яндекса» является как раз Toyota. С июля 2016 года в России и Белоруссии было продано 17506 автомобилей Camry со встроенным «Яндексом», что составило 35% от общего объёма продаж модели. Также с сентября 2016 года было продано 8775 кроссоверов RAV4 с «Яндексом» — 18% от суммарного количества реализованных автомобилей.