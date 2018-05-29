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Яндекс переделал электромобиль Nissan Leaf в концепт будущего
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Яндекс переделал электромобиль Nissan Leaf в концепт будущего 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Компания «Яндекс», в рамках конференции Yet another Conference 2018, представила "Nissan Яндекс. Авто. Концепт". Новинка, создана на основе электрохэтчбека Nissan Leaf, и демонстрирует полностью «подключенный» автомобиль будущего. Базой для «Nissan Яндекс. Авто. Концепт» стала встроенная платформа «Яндекс. Авто» с различными сервисами «Яндекса». В частности, приборка хэтчбека разделена на два мультимедийных экрана. На одном отображаются сервисы-помощники, например, «Навигатор» или «Погода», а второй предназначен для развлекательных приложений: музыка, видео или интернет. Для всех сервисов доступно голосовое управление на основе технологии Yandex Speech Kit. Кроме этого в мультимедийку также интегрирован голосовой помощник Алиса.
Андрей Акифьев, глава Nissan в России: «Сотрудничество с Яндексом — еще одна важная для нас веха в развитии глобальной стратегии компании Nissan Intelligent Mobility, целью которой является удобное, безопасное и понятное всем будущее. Nissan стремится изменить представление о том, что служит источником энергии для автомобилей, как они движутся и как интегрируются в жизнь общества. Мы уверены, что сотрудничество двух таких технологичных брендов как Nissan и Яндекс будет развиваться еще не один год и даст нашим клиентам еще больше возможностей и свободы»
Концепция партнерства Яндекс и Nissan, стартовавшего в 2018 году, основана на тесном взаимодействии в сфере технологий будущего, которые, с помощью представленного концепт-кара, можно увидеть уже сегодня. Стоит отметить, что уже летом этого года поклонники бренда смогут приобрести модели Nissan X-Trail и Qashqai c предустановленными сервисами «Яндекс». Обновленные Nissan X-Trail и Qashqai, серийная сборка которых начнется на заводе в Санкт-Петербурге уже осенью, также будут доступны с приложениями «Яндекс».
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