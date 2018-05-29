Ещё
Audi RS3 превратили в 1200-сильный электрический суперкар
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi RS3 превратили в 1200-сильный электрический суперкар 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Немецкая инжиниринговая фирма Schaeffler использовала «заряженный» седан Audi RS3 как основу для постройки электрического прототипа 4ePerformance. Для машины разработали новый аэродинамический обвес с расширенными колесными арками, а стоковый 2,5-литровый турбодвигатель заменили на четыре электромотора от болида Формулы E.
В шоу-каре используется моторы от гоночной машины ABT Schaeffler FE01, участвовавшей в сезоне чемпионата 2016-2017 года. Они установлены попарно на передней и задней оси. Отдача каждого — 299 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Суммарная мощность установки составляет 1196 сил.
До 200 километров в час 4ePerformance способен разгоняться менее чем за семь секунд — быстрее, чем, например, Ferrari 488 Pista.
Обе пары электромоторов укомплектованы односкоростной трансмиссией, но при этом каждый связан с колесом через прямозубую шестерню. Такое решение позволяет реализовать векторизацию крутящего момента. Питаются электромоторы от блока аккумуляторов емкостью 64 киловатт-часа.
Весной прошлого года компания Renault оснастила двумя электромоторами от болида компактный хэтчбек Zoe. Суммарная отдача силовой установки «заряженного» Zoe e-sport составила 465 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента. С места до «сотни» прототип способен разгоняться за 3,2 секунды.
Motor.ru: последние новости
Беспроблемные автомобили Новые «УАЗы» будут ржаветь в два раза медленнее Мультимедийки «Яндекс.Авто» установят в Renault, Nissan и Chery
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»208
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал36
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку13
Россиянам запретят владеть грузовиками5
Евгений Осин снова попал в ДТП14
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение