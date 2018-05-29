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В интернете начали продавать деревянные конструкторы стадиона «Самара Арена»
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В интернете начали продавать деревянные конструкторы стадиона «Самара Арена» 

Волга Ньюс 1 час назад
Больше всего деталей содержит конструктор стадиона «Самара Арена». Он выполнен из березовой фанеры толщиной 3 мм. Модель состоит из 425 деталей. По мнению производителей, на сборку этого конструктора понадобится 150 минут. Готовая модель будет иметь диаметр 500 мм и высоту 100 мм. Стоимость такого конструктора — 3990 рублей.
"На полную мощность производство запустили три месяца назад. Наибольшим спросом пользуются модели самарского и питерского стадионов. Сейчас еще запустили в производство модели меньшего диаметра — 30 см", — рассказал сотрудник компании-производителя Данила Драпеза. По его словам, хотя в модели самарского стадиона деталей больше, собирать сложнее всего модель «Санкт-Петербург Арена».
Модель «Самара Арены» из деревянного конструктора стала частью экспозиции самарского региона на Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, раскрашенные самарскими художниками деревянные модели «Самара Арены» в ближайшее время появятся перед Самарским музеем модерна и другими культурными объектами города.
"Стадионы ждут начала Чемпионата, а производители сувениров уже подготовили для болельщиков сувениры. Нам больше всего нравятся макеты наших стадионов", — комментирует на странице в соцсети заказчик строительства «Самара Арены» — ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
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