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Skoda построила бронированный Superb
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Skoda построила бронированный Superb 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Британский офис Skoda представил бронированную версию универсала Superb. Автомобиль обеспечивает защиту от выстрелов из автоматического оружия и взрывов, а стоит дороже Audi S8 — 118 688 фунтов стерлингов (9,9 миллиона рублей по текущему курсу).
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От обычного «Суперба» бронированная версия отличается пуленепробиваемыми стеклами, кузовными панелями, выполненными из стали горячей формовки и композитов, а также усиленной подвеской, тормозами, проблесковыми маячками и сиреной. Особые покрышки и диски позволяют машине ехать на полностью спущенных колесах.
Под капотом универсала Skoda Superb установлен стандартный дизельный двигатель объемом 2,0 литра. Отдача агрегата составляет 190 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Как после доработок изменились динамические характеристики машины, пока не сообщается.
В январе американская Armormax представила самый быстрый в мире бронированный автомобиль. Его ппостроилина базе Tesla Model S P100D, кузов которого усилили особым волокном, выдерживающим выстрел из крупнокалиберной винтовки. Благодаря использованию композита масса бронированного лифтбека всего на всего на 250 килограммов больше обычного.
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