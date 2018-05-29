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Видео: Мерседес показал, как сделал из «Гелика» куб смолы
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Видео: Мерседес показал, как сделал из «Гелика» куб смолы 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
Компания Mercedes-Benz порадовала зрителей одним из лучших маркетинговых проектов в сфере автоиндустрии за последние годы. Она установила на входе в Кобо-центр, где скоро пройдет Детройтский автосалон, огромную инсталляцию из искусственной смолы, в которой «окаменел» внедорожник G-Class 1979 года.
Как рассказали в компании, на создание шедевра ушло 8 892 часа и 40 708 литров эпоксидной смолы. Вся инсталляция весит 52 тонны.
Представители Mercedes также уточнили, что арт-объект символизирует собой неподвластность их автомобилей времени, а также желание передать «удачные» гены G-Class его потомкам, один из которых — новый Gelandewagen — будет представлен публике.
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