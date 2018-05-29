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PSA прекратил производство DS 4 и DS 5
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PSA прекратил производство DS 4 и DS 5 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Производитель объясняет это обновлением модельного ряда.
DS принял решение о прекращении производства слабо продающихся хэтчбеков «четверки» и «пятерки». Отметим, что в прошлом году объем продаж DS 4 составил 11 746 единиц. Для сравнения, у самой продаваемой модели этого класса — Volkswagen Golf — 170 431 проданный автомобиль, а у более дорогого Lexus CT 200 в прошлом году было 8 419 продаж. С моделью DS 5 картина еще хуже — 5 738 штук в 2017 году. В целом же, продажи бренда в прошлом году упали на 38,5%.
Производство моделей осуществлялось на французской фабрике PSA Group в Мюлузе. Правда, в компании заявили, что уход этих моделей с конвейера был запланирован на 2018 год. Поводом стали не вялые продажи хэтчбеков, а часть намеченного ранее плана, который также предусматривает дебют нового компактного электромобиля на Парижском автосалоне, предусмотренного программой электрификации модельного ряда. Вероятно, речь идет о полностью электрической версии предстоящего DS 3 Crossback.
«Да, мы подтверждаем завершение производства DS4 и DS5 (выпускаются с 2011 года), которое является плановым и связано с обновлением модельного ряда бренда DS», — сообщили в российском офисе PSA. Кстати, в прошлом году в России было продано 58 хэтчбеков DS 4, включая версию Crossback, а в период с января по апрель — 12 штук. Продажи DS 5 в нашей стране были прекращены еще в начале 2015 года.
Модель DS 4 еще представлена на российском сайте DS Automobiles по стартовой цене 1 685 000 рублей, или 1 765 000 рублей за версию Crossback. За эти деньги покупатель получит бензиновый 150-сильный мотор THP объемом 1,6 литра в сочетании с 6-скоростной автоматической коробкой передач.
Кстати, недавно портал «Карельские Вести» сообщал, что в России в этом году должны начаться продажи модели DS 7 Crossback, а новый DS 3 Crossback доберется до нашего рынка уже в 2020 году.
По материалам: www.kolesa.ru
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