Ещё
Предстоящий Skoda Octavia замечен во время испытаний
Далее:
Читайте также:
Ещё

Предстоящий Skoda Octavia замечен во время испытаний 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
С первого взгляда Skoda Octavia, изображенный на снимках, кажется старым автомобилем, дебютировавшим много лет назад. Однако фото-шпионы считают совершенно по-другому и утверждают, что данный автомобиль — ранний прототип нового поколения Skoda Octavia.
После более детального рассмотрения транспортного средства можно заметить несколько моментов, указывающих на новую модель. Речь идет о пересмотренной передней панели, включающей совершенно другую решетку радиатора и воздухозаборники. Пока неясно, насколько тестируемая Octavia близка к производственной версии и какие изменения она получит в ближайшие месяцы. Скорее всего отсутствие значительных изменений стиля модели указывает на то, что компания решила не привлекать внимание и приступить к тестированию предстоящего автомобиля без установки новых панелей кузова.
Что касается технического оснащения Octavia 2020 модельного года, существует вероятность создания плагин-гибридной версии и модели, умещающей как дизельные, так и бензиновые двигатели.
Напоминаем, Skoda Octavia выпускается чешской компанией с 1996 года и в настоящее время находится на третьем поколении. Текущая Octavia появилась в начале прошлого года и преподнесла потребителю модернизированные фары.
Auto.Today: последние новости
Электрический DS 3 Crossback готовится к Парижскому автосалону BMW рассказывает о лимитированной версии i8 Roadster First Edition Ferrari представляет роскошную модель SP38 в едином экземпляре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»633
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover45
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал45
Россиянам запретят владеть грузовиками9
Россиянам хотят запретить самостоятельную продажу авто2
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение