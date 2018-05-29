Предстоящий Skoda Octavia замечен во время испытаний

С первого взгляда Skoda Octavia , изображенный на снимках, кажется старым автомобилем, дебютировавшим много лет назад. Однако фото-шпионы считают совершенно по-другому и утверждают, что данный автомобиль — ранний прототип нового поколения Skoda Octavia.

После более детального рассмотрения транспортного средства можно заметить несколько моментов, указывающих на новую модель. Речь идет о пересмотренной передней панели, включающей совершенно другую решетку радиатора и воздухозаборники. Пока неясно, насколько тестируемая Octavia близка к производственной версии и какие изменения она получит в ближайшие месяцы. Скорее всего отсутствие значительных изменений стиля модели указывает на то, что компания решила не привлекать внимание и приступить к тестированию предстоящего автомобиля без установки новых панелей кузова.

Что касается технического оснащения Octavia 2020 модельного года, существует вероятность создания плагин-гибридной версии и модели, умещающей как дизельные, так и бензиновые двигатели.

Напоминаем, Skoda Octavia выпускается чешской компанией с 1996 года и в настоящее время находится на третьем поколении. Текущая Octavia появилась в начале прошлого года и преподнесла потребителю модернизированные фары.