Новый Peugeot 508 оказался дешевле Volkswagen Arteon

Французская марка назвала цены нового лифтбека для домашнего рынка. В Европе «живые» продажи модели стартуют осенью этого года.

Дебют Peugeot 508 второй генерации состоялся на Женевском автосалоне в марте 2018-го. Модель построена на платформе EMP2, со сменой поколений «пятьсот восьмой» превратился из седана в лифтбек с безрамочными боковыми дверями. Производство «пятидверки» наладят на заводе PSA во французском Мюлузе, который также выпускает кроссовер DS 7 Crossback, в Старом свете продажи новинки должны стартовать в сентябре. Пока известен прайс-лист нового Peugeot 508 для домашнего рынка, ценники в других странах огласят чуть позже.

Во Франции лифтбек предложат со всеми моторами, предусмотренными для этой модели. У нового 508-го четыре комплектации: Active, Allure, GT Line и GT. Самые дешевые версии — со 150-сильным дизелем 1.5 BlueHDi: цена новинки с 6КВП варьируется от 32 300 до 35 100 евро, что эквивалентно примерно 2 337 000 — 2 540 000 рублей по актуальному курсу. Лифтбек с тем же мотором и новым восьмиступенчатым «автоматом» стоит 34 100 — 36 900 евро (около 2 467 000 — 2 670 000 рублей). Цена нового Peugeot 508 со 160-сильным дизелем 2.0 BlueHDi и 8АКП составит 38 800 — 41 200 евро (около 2 807 000 — 2 981 000 рублей), с двухлитровым 180-сильным дизелем и 8АКП — от 43 300 до 47 600 евро (примерно 3 133 000 — 3 444 000 рублей).

Лифтбек с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 PureTech мощностью 180 л.с. и 8АКП обойдется в 34 600 — 40 000 евро (около 2 504 000 — 2 894 000 рублей), а 225-сильная версия этого мотора положена только топовой комплектации GT — такая «пятидверка» стоит 46 000 евро (примерно 3 328 000 рублей).

Главный конкурент 508-го — лифтбек Volkswagen Arteon — во Франции обойдется дороже: минимум 38 250 евро (около 2 767 000 рублей) за машину с бензиновым мотором 1.5 TSI (150 л.с.) и 6КВП. Отметим, в Peugeot новый 508-й еще сравнивают с премиальными Audi A5 Sportback и BMW 4 Series Gran Coupe. Модель Ауди со 150-сильным 1.4 TFSI и S tronic во Франции стоит от 39 760 евро (около 2 876 000 рублей), цена «четверки» Gran Coupe — от 40 600 евро (около 2 937 000 рублей) за машину с дизелем 2.0 (150 л.с.) и КВП. При этом у всех перечисленных «немцев» есть полноприводные версии, тогда как у Peugeot 508 только передний привод.

На фото: Peugeot 508 в версии GT В «базе» у нового 508-го имеются: шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, круиз-контроль с ограничителем скорости, 16— или 17-дюймовые диски, системы автоматического экстренного торможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения. Для топового Peugeot 508 предусмотрены: полностью светодиодная оптика, обивка салона кожей Nappa, 18-дюймовые диски, адаптивная подвеска, передние кресла с функцией массажа, камеры кругового обзора, мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Focal. За доплату предложат систему ночного видения.

Кстати, с марта европейцам для заказа доступна лимитированная спецверсия First Edition. Этот вариант исполнения создан на базе топовой комплектации GT, особенности: черная глянцевая окантовка решетки радиатора, 19-дюймовые диски, отделка салона алькантарой, кожей и деревом. Peugeot 508 First Edition предлагается с самыми мощными версиями моторов 1.6 PureTech и 2.0 BlueHDi, цена — от 48 750 евро (около 3 527 000 рублей).

Как сообщалось ранее, в России новый Peugeot 508 тоже появится. По предварительным данным, до нашей страны лифтбек доберется в следующем году. Модель предыдущего поколения — седан — в РФ представлена с бензиновым мотором 1.6 THP (150 л.с.) и дизелем 2.0 HDi (180 л.с.), оба сочетаются с 6АКП, цена — от 1 890 000 рублей.

По материалам: www.kolesa.ru