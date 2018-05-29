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Дизельный кризис Audi еще не закончился
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Дизельный кризис Audi еще не закончился 

Auto.Today 57 минут назад
Фото: Auto.Today
Исполнительный директор Audi Руперт Штадлер признал, что дизельный кризис все еще продолжается.
Во время недавнего интервью с австралийским изданием, Штадлер сказал, что Audi снова обнаружила ряд моделей, не соответствующих установленным нормам выбросов, притом, что в прошлом месяце компания выделила 60 000 транспортных средств, что необходимо исправить. «Мы все еще сталкиваемся с проблемами, которые мы немедленно сообщаем регуляторам. Дизельный кризис еще не закончился», — сказал он.
В то время как многие топ-менеджеры Volkswagen Group потеряли работу после скандала с выбросами дизельного топлива, Штадлер говорит, что намерен остаться на посту руководителя Audi и возглавить бренд в будущем. «Я чувствую ответственность, и пока я полностью поддерживаю наблюдательный совет и руководство, я согласен с этой ответственностью, чтобы решить эту проблему и привести компанию в будущее», — добавил исполнительный директор.
Поскольку скандал, затрагивающий дизельные автомобили, впервые возник ещё в 2015 году, Audi вместе с корпорацией VW Group были вынуждены отозвать миллионы автомобилей по всему миру. Отмечается, во время недавних расследований, объекты Porsche и Audi подверглись проверке со стороны немецких прокуроров, направленных на поиск неуказанных документов, которые могут подтвердить вину Audi.
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