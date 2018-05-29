Дизельный кризис Audi еще не закончился

Во время недавнего интервью с австралийским изданием, Штадлер сказал, что Audi снова обнаружила ряд моделей, не соответствующих установленным нормам выбросов, притом, что в прошлом месяце компания выделила 60 000 транспортных средств, что необходимо исправить. «Мы все еще сталкиваемся с проблемами, которые мы немедленно сообщаем регуляторам. Дизельный кризис еще не закончился», — сказал он.

В то время как многие топ-менеджеры Volkswagen Group потеряли работу после скандала с выбросами дизельного топлива, Штадлер говорит, что намерен остаться на посту руководителя Audi и возглавить бренд в будущем. «Я чувствую ответственность, и пока я полностью поддерживаю наблюдательный совет и руководство, я согласен с этой ответственностью, чтобы решить эту проблему и привести компанию в будущее», — добавил исполнительный директор.