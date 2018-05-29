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«Капсула времени»: почти новый «Москвич-2140» 1978 года нашли в гараже
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«Капсула времени»: почти новый «Москвич-2140» 1978 года нашли в гараже 

Авторамблер 32 минуты назад
Фото: Авторамблер
Знаменитый искатель автостарины, известный на интернет-площадке Drive2 под ником Roma-Urraco, раскопал машину, которая долго будет сниться нам в самых сладких грезах…
"Москвич-2140"… Был ли в советском автопроме более очаровательный автомобиль? Экземпляр, о котором поведал Roma-Urraco, находится в собственности его подписчика. Большую часть своей жизни седан, окрашенный в небесно-синюю эмаль «Пицунда», прожил в деревянной постройке в одном из сел Полтавской области. Приобрела его богатая сельская семья 26 января 1978 года и использовала, говоря современным языком, как машину выходного дня или для редких поездок в райцентр. В результате на одометре сейчас 8715 км. «Москвич» хоть и сорокалетний, но в изумительном состоянии! Сохранилась даже заводская этикетка с названием краски, которой красуется автомобиль.
Модель выпускалась с 1976 по 1978 год, а данный экземпляр — из числа ранних 2140. Седан представлял собой модернизированный вариант знаменитого «Москвич-412» и отличался от последнего такими особенностями как передними дисковыми тормозами и более современным салоном с травмобезопасной передней панелью и сиденьями с подголовниками.
Фото и видео: Roma-Urraco / Drive2.ru
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