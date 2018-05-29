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Honda S2000 может производить до 340 лошадиных сил
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Honda S2000 может производить до 340 лошадиных сил 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Роскошная модель Honda S2000 в следующем году празднует свой 20-летный юбилей и несмотря на достаточно внушительный возраст, все еще выглядит свежо и предоставляет водителям острые ощущения. Для тех кому все же недостаточно мощности, производимой автомобилем, YouTube-канал Engineering Explained предлагает достаточно интересный вариант, позволяющий увеличить отдачу транспортного средства. Речь идет о установке нагнетателя и другим незначительным модернизациям, работа над которыми происходит в течении 14 часов.
Конкретно данная установка предоставляет дополнительные 100 лошадиных сил. Причем используя другие комплекты с нагнетателем можно добиться более высоких показателей, превышающих 500 лошадиных сил. Как и любой атмосферный двигатель Honda, агрегат S2000 не имеет большого крутящего момента или мощности, поэтому установленный нагнетатель справляется с главной проблемой и предоставляет много воздуха на низких оборотах.
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