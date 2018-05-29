Кабриолет: наилучший способ доказать свой высокий статус

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг самых популярных в Москве кабриолетов. Каковы плюсы и минусы машины без крыши в Москве? Какое авто выбрать?

Байкеры и машины «без верха» появились на улицах с наступлением тепла.

Эксперты сайта «Цена-Авто» решили проверить, какие варианты кабриолетов предлагаются на автомобильном рынке России и во сколько обойдется такая покупка.

По результатам исследования этого немногочисленного семейства открытых авто они составили рейтинг, в который включили наиболее доступные модели родстеров и кабриолетов.

— Использование кабриолета в Москве и области имеет как свои плюсы, так и минусы, — рассказывает автоэксперт Игорь Моржаретто . — Плюс, по большому счету, один: вам будут завидовать. Кабриолет — дорогой престижный автомобиль, который демонстрирует ваш высокий социальный статус. Вы всегда будете в центре внимания. Но с практической точки зрения он не очень-то удобен.

Если купите кабриолет, будьте готовы, например, часто делать в салоне уборку.

— Москва — не Сочи, здесь довольно много пыли, которая постоянно оседает на приборной доске, полу и сиденьях, — говорит эксперт. — К тому же нередко бывают дожди, и вам придется постоянно поднимать верх. А еще — пробки.

Стоять в заторе и дышать выхлопами — глупо. Поэтому пользоваться кабриолетом вы будете либо в выходные, когда пробок меньше, либо за городом.

Игорь Моржаретто предупредил, что такой автомобиль — это «вещь в себе». На дачу на нем не поедешь. По сути, он может перевозить только вас и пассажиров, потому что большую часть багажника занимает тент, который можно поднять, нажав на специальную кнопку.

— И будьте готовы делать это достаточно часто, — добавил эксперт.

Что важнее всего при выборе кабриолета? Эксперты рекомендуют проверить наличие изъянов в конструкции откидного тента. Он должен подниматься и опускаться совершенно легко.

— Я бы также советовал оценить качество используемой для верха ткани. Она должна быть максимально плотной. А вся конструкция — такой, чтобы тент не пропускал воду даже при сильном ливне, — заявил сотрудник дилерского центра Антон Кравец. — Обратите внимание и на обивку кресел. Лучше отдать предпочтение ткани, которая не пропускает влагу. Иначе ездить на таком автомобиле вы просто не сможете.

Запомните: московские автодилеры если и держат кабриолеты в салоне и на складе, то только самые топовые модели. Если же вы решите купить что-то эксклюзивное, придется ждать от двух до шести месяцев — будьте к этому готовы. Впрочем, всегда есть возможность приобрести автомобиль с пробегом.

— Как правило, он в хорошем или даже очень хорошем техническом состоянии, — отмечает Антон Кравец. — Дело в том, что пользуются кабриолетом нечасто, а покупают его, как правило, люди очень обеспеченные, у которых есть средства на достойное содержание автомобиля.

Эксперт также советует приобрести — если позволяют средства — винтажную модель, выпущенную лет 40–50 назад. Такое авто, как правило, со временем не дешевеет, а только дорожает, причем с каждым годом.