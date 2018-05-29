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Daimler решила сменить исполнительного директора Smart
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Daimler решила сменить исполнительного директора Smart 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Ведомости
Руководство автоконцерна Daimler решило сменить исполнительного директора бренда Smart. Возглавляющая на протяжении последних 8 лет Smart Анетт Уинклер покинет свой пост 30 сентября 2018 г. О том, кто станет ее преемником, не сообщается, передает Bloomberg. Уинклер с сентября 2019 г. станет членом наблюдательного совета Mercedes-Benz South Africa.
До того, как Уинклер возглавила Smart, около 23 лет она проработала в Mercedes-Benz. Смена исполнительного директора связана с новой стратегией развития компании, согласно которой после 2020 г. Smart будет выпускать только электромобили. В 2017 г. было продано всего 135 000 автомобилей Smart, падение на 6,5% по сравнению с продажами 2016 г. Низкие продажи, особенно в США, стали причиной изменения стратегии развития компании, пишет FT.
Daimler собирается инвестировать в модернизацию завода Smart во французском Амбахе 500 млн евро. На этом предприятии в будущем также будет налажено производство электромобиля Mercedes-Benz EQA.
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