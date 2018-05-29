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В Петербурге на продажу выставлена «Волга» за 21 млн рублей выпущенная для Путина
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В Петербурге на продажу выставлена «Волга» за 21 млн рублей выпущенная для Путина 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
На сайте «Юла» недавно появилось объявление о продаже 21-ой «Волги», выпущенной для В. В. Путина, которая входит в спецсерию.
Стоимость раритетной машины заявлена в 21 млн рублей. Авто был выпущен заводом ГАЗ в 2004 году ограниченным тиражом в количестве трех машин. Это первое авто данной серии выставленное на продажу, оставшиеся два находятся у глав государства в пользовании. Продавец заявляет, что авто находится в идеальном состоянии и может быть эксплуатирован в дальнейшем. Под капотом стоит мотор объемом в 2,7 л. в 150 л.с.
Для подтверждения факта того, что автомобиль принадлежал президенту к машине приложено поздравительное письмо от компании «ГАЗ», в котором она поздравляет Путина с днем рождения и дарит «Волгу».
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