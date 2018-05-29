Ещё
«Ниву» окрасят в камуфляж за 29 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ниву» окрасят в камуфляж за 29 тысяч рублей 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Lada 4x4 получит новую опцию в комплектации «Люкс». Доплатив 29 тысяч рублей к стоимости авто в данной модификации, клиент получает поверх черного слоя «опционную» раскраску пятнами двух оттенков зеленого.
Справедливости ради надо сказать, что «камуфляжный» внедорожник «Нива» уже выпускался в 2017 — такую окраску получила ограниченная юбилейная серия «40th Anniversary», выпущенная к 40-летию модели. В ней было всего 1977 экземпляров — символизирующих год выхода «Нивы» в свет, но только часть из них оказались пятнистыми. Теперь же такой раскрас будет доступен любому желающему, приобретшему LADA 4х4 в ее люксовой комплектации. Напомним, «Люкс» без кондиционера стоит 505 900 рублей, а с охладителем салона — 521 900, соответственно закамуфлированный автомобиль обойдется в 534 900 или 550 900 рублей.
За рулем Кубань: последние новости
УАЗ станет лучше сопротивляться ржавчине из-за удвоения антикоррозийной стойкости кузова В BMW хотят сделать кроссовер-кабриолет Росстандарт одобрил новое поколение Kia Ceed для России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Драма в Венгрии: украинским туристам снесло крышу43
В Казахстане хотят запретить ввоз бензина из РФ73
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover142
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал46
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»783
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
00:27
«Мерседес» городского главы ГИБДД протаранил легковушку
ДТП
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
03:06
Бензин в России стал еще дороже
Автоновости Экономика
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение