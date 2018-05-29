«Ниву» окрасят в камуфляж за 29 тысяч рублей

Lada 4x4 получит новую опцию в комплектации «Люкс». Доплатив 29 тысяч рублей к стоимости авто в данной модификации, клиент получает поверх черного слоя «опционную» раскраску пятнами двух оттенков зеленого.

Справедливости ради надо сказать, что «камуфляжный» внедорожник «Нива» уже выпускался в 2017 — такую окраску получила ограниченная юбилейная серия «40th Anniversary», выпущенная к 40-летию модели. В ней было всего 1977 экземпляров — символизирующих год выхода «Нивы» в свет, но только часть из них оказались пятнистыми. Теперь же такой раскрас будет доступен любому желающему, приобретшему LADA 4х4 в ее люксовой комплектации. Напомним, «Люкс» без кондиционера стоит 505 900 рублей, а с охладителем салона — 521 900, соответственно закамуфлированный автомобиль обойдется в 534 900 или 550 900 рублей.