Экспорт легковых авто из РФ за пределы Таможенного союза в I квартале упал вдвое

МОСКВА, 29 мая. / ТАСС /. Объем российского экспорта легковых автомобилей за пределы стран, входящих в Таможенный союз, в первом квартале 2018 года упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57%, до 4,6 тыс. шт. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

Более 60% экспорта приходится на автомобили Lada , которых с января по март 2018 года экспортировано около 2,9 тыс. единиц. На втором месте Volkswagen (566 шт.), а замыкает тройку лидеров Hyundai (355 шт.).

Как отмечают эксперты «Автостат», столь сильное падение связано с высокой сравнительной базой прошлого периода — в первом квартале 2017 года объем экспорта составил 10,6 тыс. единиц. Порядка 60% от этого объема приходилось на кроссовер Skoda Yeti (6,1 тыс. шт.), производимый в Нижнем Новгороде на мощностях группы ГАЗ . В связи с появлением нового кроссовера Skoda Karoq на заводе в Квасинах (Чехия) была прекращена сборка Skoda Yeti. В целях удовлетворения остававшегося спроса на эту модель на европейском рынке она экспортировалась из России.

Самым экспортируемым из России автомобилем в первом квартале 2018 года стал внедорожник Lada 4x4 — почти 2 тыс. экземпляров (с учетом пятидверной версии) вывезено за пределы ТС. Далее идет семейство Lada Vesta , объем экспорта которого вместе с универсалами достиг 526 машин. Третью позицию в модельном рейтинге занимает Volkswagen Polo (555 шт.).

По основным направлениям экспорта лидирует Латвия — пятая часть российского экспорта за отчетный период пришлась на эту страну (912 шт.). На второй строчке рейтинга находится Украина (881 шт.), а замыкает тройку лидеров Азербайджан (593 шт.)

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в первом квартале 2018 г. выросло на 19,9% по сравнению с показателем за тот же период прошедшего года и составило 370 тыс. Продажи автомобилей в РФ в первом квартале 2018 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, показали рост на 21,7%, до 392,92 тыс. авто. По данным ФТС России, экспорт легковых автомобилей в целом из России в январе-марте 2018 г. составил 15,7 тыс., что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 16,2%. Вместе с тем за отчетный период импорт легковых автомобилей в Россию вырос на 49,8% — до 66,9 тыс. единиц.