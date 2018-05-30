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Названа рублевая цена внедорожника Rolls-Royce Cullinan
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Названа рублевая цена внедорожника Rolls-Royce Cullinan 

Motor.ru 29 минут назад
Фото: Motor.ru
Внедорожник Rolls-Royce Cullinan будет стоить на российском рынке минимум 25 миллионов рублей, а первые машины доберутся до клиентов лишь к январю 2019 года. Об этом было объявлено во время презентации первого автомобиля в Москве.
Новинка, которая построена на модульной платформе и весит 2,6 тонны, оснащается 571-сильным (850 Нм) двенадцатицилиндровым двигателем объемом 6,75 литра и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость внедорожника ограничена на отметке 250 километров в час.
Для сравнения, Bentley Bentayga предлагается с 608-сильным двигателем W12 объемом шесть литров. С нуля до ста километров в час внедорожник ускоряется за 4,1 секунды. Максимальная скорость — 301 километр в час. В России такая машина стоит от 15,9 миллиона рублей. Также доступен вариант с 435-сильным дизелем за 12 миллионов рублей.
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Для Rolls-Royce Cullinan предлагается стеклянная перегородка, отделяющая салон от багажного отсека, встроенный в задний подлокотник бар, а также выдвигающиеся из автомобиля кресла для пикника.
Кроме того, в оснащение модели входит пневмоподвеска, проекционный дисплей, система кругового видеообзора, точка доступа Wi-Fi, мультимедийная система для задних пассажров.
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