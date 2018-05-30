Rolls-Royce Cullinan — первый обзор «королевского» внедорожника

Британская марка Rolls-Royce представила свою совершенно новую модель Cullinan, которая должна обогнать Range Rover Bentley Bentayga в борьбе за кошельки самых состоятельных автомобилистов и стать новым королем ультрароскошных внедорожников. Три года назад генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос заявил, что его компания в Гудвуде запланировала создать внедорожник, следуя запросам покупателей, которые жаждали в то время купить самый роскошный автомобиль в мире — Rolls-Royce Phantom

Как и у его брата-седана, у внедорожника Rolls-Royce Cullinan, получившего название в честь крупнейшего в мире необработанного алмаза, найденного в Южной Африке более ста лет назад и теперь принадлежащего к королевским драгоценностям Великобритании, потрясающая стартовая цена. В данном случае это 250 000 фунтов стерлингов.

Это не просто автомобиль класса люкс повышенной комфортности, Cullinan — полнофункциональный внедорожник, «способный делать все, что может Range Rover», сохраняя при этом изысканность и роскошь лимузина. Чтобы подчеркнуть широту возможностей Cullinan, компания из Гудвуда выпустила в свет несколько впечатляющих клипов, демонстрирующих прототипы, бороздящие неровные дороги и огромные дюны, и придумала лозунг «Везде и всюду — без малейших усилий», чтобы описать его потенциал.

На вторую половину 2018 года намечено полномасштабное производство модели, а первые сделки по продаже запланированы на Рождество. Что в основе?

Cullinan является одной из основных причин, почему Rolls-Royce вкладывает значительные средства в перестройку двух основных производственных мощностей — «центр передового опыта» в Унтерхоллерау под Мюнхеном по производству алюминиевых кузовов, где скоро появятся две линии изготовления и сборки кузовов для всех моделей, а также завод двигателей и окончательной сборки в Гудвуде, на юге Англии, где каждый Rolls-Royce, независимо от формфактора, будет собран воедино на общей высокопроизводительной производственной линии.

Cullinan — это первый внедорожник от Rolls-Royce за 112 лет (если не считать бронированные боевые машины эпохи Первой мировой войны) — и это также первый в истории компании автомобиль 4x4. Действительно, отличный скачок вперед, особенно если учесть, что «тележка» Cullinan базируется на новейших технологиях с электронным управлением и адаптивном полном приводе. При этом, Куллинан уже второй новый Rolls, построенный на очень гибкой алюминиевой платформе под названием «Архитектура роскоши» (первым было восьмое поколение Phantom).

Отныне данная «тележка», по словам компании не имеющая ничего общего с моделями головной корпорации BMW , предназначается для каждого будущего Rolls-Royce, включая седан Ghost второго поколения, ожидаемый после Cullinan.

В своем нынешнем виде седан Ghost все еще широко использует детали BMW 7-серии. Когда о нем объявили в 2006 году, боссы Rolls посчитали такое заимствование лучшим решением. С тех пор они пришли к выводу, что проектирование уникальной универсальной алюминиевой архитектуры будет гораздо лучшим способом удовлетворить бескомпромиссные требования Rolls-Royce. Жесткость кузова Cullinan — это его «фишка»: каркас нового Phantom уже на 30% жестче, чем у его предшественника, а Cullinan еще более жесткий.

Несмотря на то, что новый внедорожник короче на 400 мм и выше (почти на 200 мм), чем новый Phantom, Cullinan по-прежнему является очень большим автомобилем, даже по сравнению с Bentley Bentayga и длиннобазными Range Rover. Заявленный чистый вес Cullinan составляет 2660 кг, что на 100 кг больше официальных данных Phantom и на 200 кг больше, чем у Bentayga. Напомним, в Bentley и не скрывают, что Bentayga создан на фольксвагеновской платформе MLB Evo, над чем постоянно посмеиваются в Гудвуде. Техника и технологии Саморегулирующаяся пневматическая подвеска Cullinan включает в себя переднюю подвеску на основе двойных поперечных рычагов и многорычажную заднюю подвеску с активными стабилизаторами поперечной устойчивости. По факту, это полный реинжиниринг проекта Phantom. В основном, подвеска модернизирована под вседорожные требования за счет большего объема камер воздушных амортизаторов и усиленной задней оси.

Система полного привода 4x4 устроена таким образом, что крутящий момент поступает к передним колесам от задней оси, но без большого разрыва в соотношении. Учитывая наличие преобразователя крутящего момента, избыток передаточных чисел автоматической коробки передач ZF и впечатляюще низкое число оборотов двигателя в минуту, при которых достигается максимальный крутящий момент, установка понижающей передачи не потребовалась.

Так называемая кнопка «Везде» переключает элементы трансмиссии и подвески для решения любых самых сложных задач и вы можете подстроить автомобиль под такие условия, как снег, камни и песок.

Под капотом у Cullinan хорошо знакомый 6.75-литровый двухцилиндровый бензиновый V12 с турбонаддувом от Phantom, частично произведенный на специализированном заводе BMW в Мюнхене и установленный в Гудвуде.

Известный своей эластичностью и тишиной, мотор развивает мощность 563 л.с. всего при 5000 оборотов в минуту, а максимальный крутящий момент в 850 Нм приходится всего на 1600 оборотов в минуту, что идеально подходит как для бездорожья, так и для расслабленных поездок по городу. Инженеры Rolls-Royce не такие эпатажные как в Bentley, поэтому ограничили максимальную скорость Cullinan до 250 км/ч (Bentayga с W12 может развить 300 км/ч), а также все еще скрывают время разгона с 0 до 100 км/ч, хотя это вряд ли имеет значение.

С чуть большим весом и меньшим крутящим моментом, чем у Bentayga (до «сотни» за 4.0 секунды), Rolls-Royce Cullinan, безусловно, сможет справиться с таким спринтом за пять секунд, что очень эффектно для такого большого автомобиля. Расход топлива 13 л/ 100 км в смешанном цикле не слишком впечатляет, хотя это вряд ли сдержит потенциальных покупателей. Дизайн Одна из причин грандиозной общей длины Cullinan — использование «трехобъемной» планировки кузова классического внедорожника. Разделенная задняя дверь открывается как вверх, так и вниз, чтобы обеспечить укрытие в дождливые дни и низкую погрузочную площадку.

Стиль у Cullinan довольно строгий, хотя Rolls-Royce подчеркивает, что машина будет выглядеть так же хорошо, если перекрасить ее в яркие цвета и выбрать более неформальный интерьер. «С другими Rolls-Royce, — говорит дизайнер Джайлс Тейлор, — нахождение пассажиров в автомобиле заканчивается с прибытием на место назначения. Cullinan не только отвезет за город или на пляж, но и будет ждать вас. Это делает его более практичным и менее формальным видом автомобиля».

Высота Cullinan, его большая площадь остекления кабины и довольно короткий задний свес делают его обманчиво-компактным. Дизайнеры говорят о «прочности выражения», чтобы подчеркнуть более практические качества модели, например, то, что глубина преодолеваемого брода составляет 540 мм.

При всей своей практичности, Cullinan по-прежнему демонстрирует превосходное качество. Высокий капот проходит над традиционной решеткой из нержавеющей стали с ручной полировкой. Оптика и воздухозаборники глубже расположены в кузове, чем у седана Phantom, а вся передняя часть машины состоит из сплетения мощных вертикальных и горизонтальных линий (которые, по мнению дизайнеров, символизируют силу и власть), но все это выглядит более спортивно благодаря тому, что линия крыши заметно «проседает» после средней стойки.

Rolls-Royce называют Cullinan трехобъемным SUV, ссылаясь на стиль так называемых Rolls-Royce D-back 1930-х годов с выступающей задней частью. Джайлс Тейлор восхваляет роль гибкой архитектуры в общем дизайне Cullinan. «Это позволило мне поставить колеса и крышу в нужные места…» Салон Интерьер Cullinan — типичный образец качества и стиля Rolls-Royce с намеком на привычный консерватизм (если только покупатель самостоятельно не добавит ему яркости, заказав соответствующие опции) и врожденную простоту в отношении элементов управления и приборов.

В Гудвуде давно оберегают владельцев своих машин от «тактильной перегрузки», которую может вызвать обилие экранов, переключателей и рычагов. Приборная панель, наружная поверхность которой отделана прочной телячьей кожей (точно такой же, как у чехлов камер Leica), внутри имеет иной материал, возможно, дерево. Но, несмотря на разговоры о простоте, Cullinan впечатляет набором оборудования, в который входят система мониторинга с четырьмя камерами, система ночного видения, проекционный дисплей, точка доступа Wi-Fi, система контроля усталости водителя и многое другое.

Когда вы открываете Cullinan с помощью ключа или касаетесь дверной ручки, корпус опускается на 40 мм для легкого доступа в салон. Он снова поднимается, когда вы нажимаете стартер и захлопываете задние «каретные» двери. Внутри пассажиров встречает ровный пол — заслуга формата SUV и новой архитектуры.

Разумеется, дверь багажника оснащена электроприводом и открывает доступ к опциональному «модулю отдыха» — великолепно изготовленному контейнеру, наполненному инструментами для любой деятельности, которую вы предпочитаете, от крокета до гонок дронов. Также доступен пакет Viewing Suite — смотровая площадка из двух удобных выдвижных стульев и маленького столика, идеально подходящие для коктейльной вечеринки на свежем воздухе или наблюдения за скачками. Rolls-Royce уверен, что Cullinan будет играть серьезную роль в жизни своего будущего владельца.

Рыночные перспективы Неудивительно, что Rolls-Royce возлагает на Cullinan большие ожидания. Помимо ожидаемого интереса на таких рынках, как Индия и Россия, которые особенно подходят концепции «Везде и всюду — без малейших усилий», компания рассчитывает на молодых, активных покупателей, любящих отдых на открытом воздухе.

Как обычно, Rolls-Royce не сообщает данных по объему выпуска, но соглашается, что Cullinan, скорее всего, станет самым продаваемым «Роллсом» из производимых ныне. Годовой объем продаж компании, который в настоящее время составляет 4000 единиц, может легко увеличиться до 6000 и, учитывая, что в наши дни большинство покупателей тратят большие средства на опциональное оснащение, Куллинан может поднять марку на новый уровень прибыльности. При всей сравнительной практичности Cullinan, компания настаивает на том, что о традиционных уникальных качествах бренда забыто не было. «Это очень особенная машина, — говорит Джайлс Тейлор, — буквально самая универсальная, которую мы можем себе представить».

Как производят Rolls-Royce Нет, в Унтерхоллерау вы не найдете ни одного туристического автобуса и попасть на этот «алюминиевый завод» просто так невозможно, если конечно у вас нет знакомых рабочих, которые проводят по нему экскурсионные туры, что маловероятно.

Но Унтерхоллерау — это жизненно важный и высокоэффективный форпост BMW, или, точнее, Rolls-Royce. Корпуса завода сложно назвать красивыми, но именно тут, в этих кремовых промышленных зданиях вскоре будет начинать свой жизненный путь каждый новый Rolls-Royce. Каждый автомобиль британского бренда будет построен на одной и той же архитектуре, только подогнанной под нужную длину и прочие параметры в соответствии с моделью.

О всех особенностях выпуска машин Rolls-Royce на новой алюминиевой архитектуре нам поведает глава производственной концепции компании Нил Кричтон, менеджер по продукту Cullinan Фил Харнетт и два чрезвычайно опытных гуру производства по имени Томас и Манфред. Нил, удачливый британец, который выучил французский, немецкий и китайский языки за время работы в Rolls-BMW, объясняет, как и где создается пространственная рама, которая подойдет как внедорожникам, так и кабриолетам и седанам, большим и маленьким.

Двадцать лет назад люди из Rolls-Royce были уверены, что лучше всего для небольшого производителя для сборки своих автомобилей было бы иметь возможность использовать платформу и ходовую часть BMW, но по опыту нынешнего Ghost (который, как они теперь допускают, может быть улучшен новой пространственной рамой) стало очевидно другое. Поэтому, к 2011 году был выстроен план по размещению всех моделей Роллсов на одной и той же эксклюзивной архитектуре, которую можно было бы адаптировать к особым потребностям каждой.

Кричтон демонстрирует увлекательные диаграммы, объясняющие принцип компоновки автомобиля. Различия между моделями определяют шесть ключевых параметров — расстояние от приборной панели до оси, колесная база, задний свес, положение и высота капота, высота сиденья и высота дорожного просвета. Все, что потребовалось от инженеров Rolls-Royce — это создать несущую структуру, которая может широко варьироваться по всем этим параметрам. Это, собственно, и было достигнуто — при максимальной жесткости кузова и с использованием легкого алюминия.

В настоящее же время разработчики из Англии очень серьезно раздумывают о грядущих моделях следующего десятилетия, более того, их компетенция настолько высока, что уже сейчас они готовы предложить поставщикам ключевых компонентов шасси контракты вплоть до конца 2020-х годов. Это не просто завод, а чудо мастерства.

Далее, специалисты по производству Томас и Манфред провели увлекательный тур и продемонстрировали, как разрозненный набор деталей собранных на тележке (машинокомплект) превращается в автомобилеобразную конструкцию с дверями. Это делается в основном с помощью технологий клепки и склеивания с использованием роботов (каждый кузов содержит по 150 метров клея). Во многих местах требуемый стандарт точности — плюс-минус 0.5 мм. Такие стандарты, как с гордостью объясняют Томас и Манфред, и создают Rolls-Royce.